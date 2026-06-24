Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр стратегических разработок Республики Башкортостан (ЦСР РБ) объединят усилия, чтобы совместно содействовать развитию биржевой торговли между белорусскими и башкортостанскими компаниями. Такова цель соглашения о сотрудничестве, подписанного первым заместителем председателя правления БУТБ Ольгой Горелик и директором ЦСР РБ Евгением Базылевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в соответствии с соглашением основное внимание будет сконцентрировано на привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства Башкортостана на белорусскую биржевую платформу. В рамках решения этой задачи стороны планируют организовывать информационные и обучающие мероприятия для башкортостанских деловых кругов, проводить консультации по вопросам аккредитации и участия в биржевых торгах на БУТБ и работать над расширением номенклатуры товаров белорусского и башкортостанского производства, реализуемых с применением биржевого механизма.

«Партнерство между нашими организациями, несомненно, послужит укреплению сотрудничества Беларуси и Башкортостана в сфере биржевой торговли и создаст благоприятные условия для дальнейшего роста товарооборота. В наших силах сделать так, чтобы подписанный сегодня документ стал фундаментом для плодотворной совместной работы и принес реальный экономический эффект», – отметила Ольга Горелик по окончании церемонии подписания соглашения.

Евгений Базылев также подчеркнул важность установления партнерских отношений с БУТБ и выразил готовность уже в самое ближайшее время приступить к наполнению соглашения конкретными мероприятиями.

«Хотелось бы как можно скорее перевести наши договоренности в практическую плоскость. Ведь чем больше башкортостанских предпринимателей начнут пользоваться белорусской площадкой, тем активнее и динамичнее будет развиваться торговля между нашими республиками. Для этого мы готовы задействовать имеющиеся у нас информационные ресурсы и широкую сеть контактов в бизнес-сообществе Башкортостана», – заявил руководитель ЦСР РБ.

По данным БУТБ, в настоящее время на бирже аккредитованы 37 субъектов хозяйствования Республики Башкортостан, что на 4 больше, чем в начале года. По итогам 5 месяцев сумма сделок башкортостанских участников выросла на 25% год к году, до 3,3 млн USD в эквиваленте. В структуре биржевого товарооборота Беларуси и Башкортостана преобладает белорусский экспорт. Наибольшие объемы продаж в январе-мае 2026 г. пришлись на сухое молоко, сливочное масло, мясопродукты и пиломатериалы. Из Башкортостана через БУТБ в текущем году импортировались только изделия из черных металлов.