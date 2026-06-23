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СЕРБИЯ НАЦЕЛЕНА НА ИННОВАЦИОННЫЙ АЛЬЯНС С БЕЛАРУСЬЮ: ОТ ИИ ДО РОБОТОТЕХНИКИ


09:57 24.06.2026

Сербия нацелена на инновационный альянс с Беларусью: от ИИ до робототехники. Об этом журналистам рассказал министр Правительства Сербии Ненад Попович по итогам 13-го заседания межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Telegram-канал ГКНТ.

Главным потенциалом для взаимодействия двух стран он назвал кооперацию в сфере инноваций, новых технологий, цифровизации, робототехники и искусственного интеллекта.

«И у нас, и у вас исключительные инженеры. Это молодые люди, обладающие большим потенциалом, которые создают новые компании, есть молодые стартапы. И мы с вами вместе можем сотрудничать и выйти на третьи рынки: рынки США, Африки, Юго-Восточной Азии, Европы. И я уверен, что здесь будут большие результаты в будущем», - сказал Ненад Попович.
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