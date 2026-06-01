В текущем году сербские компании начали покупать на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) два новых вида молокопродуктов – сычужные сыры и сухую молочную сыворотку. Пока были заключены только две пробные сделки с молокоперерабатывающими предприятиями из Гродненской и Минской областей, но в дальнейшем объемы реализации планируется увеличивать. Такой информацией поделился помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий в ходе 13-го заседания Белорусско-Сербской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске, передает пресс-служба биржевой площадки.

«Более 80% биржевого товарооборота Беларуси и Сербии в 2026 г. обеспечил экспорт белорусского сухого молока. За неполные 6 месяцев сербские участники торгов приобрели около тысячи тонн данной продукции на сумму 2,4 млн USD. Кроме того, регистрировались сделки по покупке сливочного масла, сухой молочной сыворотки и сычужных сыров. Последние две позиции ранее не поставлялись в Сербию посредством биржевого механизма, что свидетельствует о заинтересованности сербского бизнеса в расширении номенклатуры товаров, импортируемых через биржу», – рассказал Александр Башлий.

Представитель БУТБ также подчеркнул необходимость углубления сотрудничества Беларуси и Сербии в биржевой сфере по таким направлениям, как импорт сербской продукции в Беларусь и брокерство.

«Мы готовы предложить сербским партнерам целый комплекс эффективных инструментов для ведения бизнеса, включая надежный канал сбыта на рынок Беларуси, средства минимизации коммерческих рисков и возможность оказывать брокерские услуги, выступая на торгах в статусе профессиональных участников», – заявил помощник председателя правления биржи.

В качестве перспективных точек роста, способных придать импульс развитию белорусско-сербской биржевой торговле, Александр Башлий отметил экспорт рапсового масла, свекловичного жома и мелассы, мясопродуктов и кормовых добавок, а в части импорта – закупки средств защиты растений, семян для посева, полимеров и изделий из пластмасс.

По состоянию на 23.06.2026 на БУТБ аккредитованы 11 резидентов Республики Сербия, в том числе один биржевой брокер.