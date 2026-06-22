Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун провел рабочую встречу с помощником министра труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия Даниэлем Игрецом, прибывшим в составе официальной делегации.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, в ходе встречи собеседники отметили дружеские отношения между странами и народами. Они подчеркнули необходимость сохранения памяти о подвигах предков и актуальность объединения усилий для защиты исторической правды. На основе этого духовного родства стороны наметили вызывающие взаимный интерес перспективные направления развития сотрудничества по вопросам социально-трудовой сферы. В результате конструктивного диалога были достигнуты конкретные договоренности, которые планируется закрепить на официальном уровне. В частности, стороны договорились о совместной работе по подготовке и заключению межведомственного меморандума о сотрудничестве.

Параллельно с этим ведомства намерены активизировать работу над более детальными двусторонними документами. Собеседники обозначили намерение возобновить экспертные консультации по вопросу разработки проекта соглашения о социальном обеспечении между Республикой Беларусь и Республикой Сербия.