В Минске на базе Центра перспективных проектов Белорусского государственного технологического университета прошел круглый стол «Перспективы взаимодействия Госкорпорации «Росатом» с предприятиями нефтехимической, энергетической и промышленной отраслей Республики Беларусь», сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

С белорусской стороны в мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики, Министерства промышленности, концерна «Белнефтехим» и их подведомственных предприятий, а также организаций Национальной академии наук и вузов Беларуси. Госкорпорацию «Росатом» представили компании Машиностроительного дивизиона, в том числе Опытное конструкторское бюро им. И.И. Африкантова («ОКБМ Африкантов») и Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (НПО «ЦНИИТМАШ»), а также компания Топливного дивизиона «РЭНЕРА».

Беларусь и Россия эффективно развивают взаимодействие в сфере импортозамещения в ключевых отраслях экономики, реализуются совместные проекты, постоянно актуализируется перечень поставляемых на союзный рынок российскими и белорусскими производителями товаров и услуг. Активно участвуют в этих процессах и дивизионы Госкорпорации «Росатом».

Участники круглого стола обсудили ключевые направления сотрудничества в целях укрепления технологического суверенитета Союзного государства, в том числе вопросы импортозамещения оборудования и комплектующих для объектов энергосистемы и нефтехимического комплекса Беларуси, перспективы организации при поддержке Центра перспективных проектов БГТУ совместных исследований и производств.

«Росатом» рассматривает Беларусь как стратегического партнера. Проект по сооружению Белорусской АЭС вывел наше сотрудничество на качественно новый уровень – сегодня мы совместно работаем не только по вопросам дальнейшего развития в стране атомных генерирующих мощностей, но и развиваем партнерство в других высокотехнологичных отраслях экономики. Хорошие примеры - это цифровые тренажеры, Центр аддитивных технологий. При этом предлагаем нашим партнерам не только поставки оборудования и комплектующих, но и переход к долгосрочным форматам сотрудничества – это проекты по созданию новых производственных мощностей с высокой степенью локализации, формирование пакета услуг для продвижения в третьи страны, в том числе во взаимодействии с предприятиями нефтехимического комплекса и энергетики», - отметил директор странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий.

«Мы готовы обсуждать с «Росатомом» сотрудничество, связанное с развитием современных технологий – в энергетике, промышленности, для нас также важны новейшие подходы к управлению, включая использование искусственного интеллекта. Главой государства подписан указ, который создает базис для стимулирования развития промышленной робототехники, внедрения в Беларуси промышленных роботов. Мы видим здесь большие возможности, в том числе для вузов, системы Академии наук. Знаем, что «Росатом» это направление развивает, и готовы рассматривать варианты партнерства. Вместе мы сможем достичь гораздо больших результатов - с меньшими затратами и в более короткие сроки. В современном мире это очень важно», - сказал ректор БГТУ Сергей Касперович.

«Беларусь и Россия поэтапно расширяют число совместных проектов в сфере импортозамещения, обеспечивая укрепление технологического суверенитета Союзного государства, снижая зависимость от западных поставщиков, что крайне важно в сложившихся внешнеэкономических условиях. Сегодня мы обсуждаем новые совместные проекты, как эффективно развивать производственные цепочки, логистику с учетом возможностей и серьезного инновационного и технологического потенциала «Росатома». Нефтехимический комплекс и энергетика являются стратегическими отраслями экономики, поэтому важно своевременно реагировать на потребности этих предприятий, внедрять эффективные решения и передовые технологии, обеспечивающие модернизацию производств, диверсификацию ассортимента выпускаемой продукции, снижение издержек и энергоемкости производственных процессов», - сказал директор Центра перспективных проектов БГТУ, профессор Игорь Войтов.

По итогам круглого стола между сторонами установлены новые деловые контакты, достигнута договоренность о проработке конкретных предложений о сотрудничестве по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Для справки.

Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтехимии и других отраслей промышленности.

«ОКБМ Африкантов» обеспечивает реализацию полного цикла работ и услуг на этапах жизненного цикла реакторных установок различного типа и назначения, а также активных зон и комплектов общестанционного оборудования для энергетики. Предприятие выполняет функции как главного конструктора новейших судовых реакторных установок серии РИТМ, так и комплектного поставщика оборудования для них. Входит в Машиностроительный дивизион «Росатома».

НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (НПО «ЦНИИТМАШ») имеет статус государственного научного центра Российской Федерации, головной материаловедческой организации Госкорпорации «Росатом», головной технологической организации «Концерна Росэнергоатом» и технопарка Москвы. Выполняет фундаментальные исследования и прикладные разработки в области новых технологий, высоконадежных материалов, устройств, оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, предприятий химической, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности и коммунального хозяйства, осуществляет внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализует проекты в области аддитивных технологий.

ООО «РЭНЕРА» - бизнес-направление «Накопители энергии» развивается в рамках Топливного дивизиона «Росатома» «ТВЭЛ». Компания производит литийионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания; гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации; тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других направлений. Реализует проекты по строительству гигафабрик в Калининградской области и Новой Москве по производству литийионных ячеек и аккумуляторных батарей.

БГТУ является крупнейшим образовательным, научным и исследовательским центром Республики Беларусь, активно развивающим как фундаментальные, так и прикладные научные направления. В структуре университета функционирует Центр перспективных проектов, деятельность которого направлена на оказание содействия предприятиям в реализации инновационных проектов, создании благоприятных условий для ведения бизнеса в высокотехнологичных сегментах, а также трансфера технологий.