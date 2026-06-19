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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С ЕФСР СТРАТЕГИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2027–2031 ГОДЫ
11:25 22.06.2026
Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь 19 июня 2026 года провел рабочую встречу с Управляющим директором Евразийского фонда стабилизации и развития Ярославом Мандроном.
Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и наполнение проектами новой Стратегии ЕФСР в Республике Беларусь на 2027–2031 годы, включая финансирование коммерческих и инфраструктурных проектов, грантовую поддержку и оказание технического содействия.
Это первая встреча министра экономики с ЕФСР в статусе самостоятельной международной организации.
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