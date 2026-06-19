Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь 19 июня 2026 года провел рабочую встречу с Управляющим директором Евразийского фонда стабилизации и развития Ярославом Мандроном.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и наполнение проектами новой Стратегии ЕФСР в Республике Беларусь на 2027–2031 годы, включая финансирование коммерческих и инфраструктурных проектов, грантовую поддержку и оказание технического содействия.

Это первая встреча министра экономики с ЕФСР в статусе самостоятельной международной организации.