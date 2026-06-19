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БЕЛАРУСЬ И ИНДИЯ АКТИВИЗИРУЮТ ВЗАИМНЫЕ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БУТБ


13:00 19.06.2026

Начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук, выступил с презентацией возможностей биржевой площадки на Индийско-Белорусском бизнес-форуме «Индия-Беларусь. Экспорт-Импорт-Инвестиции», который прошел в Мумбаи, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

«Только консолидация усилий и системная скоординированная работа всех стейкхолдеров позволит нашим странам сделать качественный рывок в укреплении биржевого вектора сотрудничества. Причем это должны быть не разовые акции, а комплекс мероприятий, направленных на решение таких актуальных задач, как привлечение индийского бизнеса на белорусскую биржевую платформу, проработка и вывод на торги новых товарных позиций, обеспечение беспроблемных расчетов по сделкам и выстраивание оптимальной логистики», – подчеркнул Ярослав Ковальчук.

По словам представителя БУТБ, в настоящее время на бирже аккредитованы 16 резидентов Республики Индия, которые выступают на торгах и как продавцы, и как покупатели. В частности, на индийский рынок через БУТБ поставляются пиломатериалы хвойных пород и льняное волокно, а в Беларусь импортируется непряденая шерсть и запчасти для текстильного оборудования.

«С начала года сумма биржевых сделок индийских компаний на нашей платформе составила порядка 2,5 млн USD, что говорит о значительных резервах для наращивания объемов продаж. Интерес представляют оба направления: импорт и экспорт. Например, в Индию целесообразно наладить поставки белорусских растительных масел, кормовых добавок, сахара, синтетических волокон, тогда как в Беларуси будет востребована продукция химической отрасли, металлы и изделия из них, полимеры, текстильное сырье, соковые концентраты», – рассказал начальник управления ВЭД БУТБ.

Помимо участия в бизнес-форуме, в рамках визита в Мумбаи состоялись переговоры с руководством Индийской торгово-промышленной палаты на предмет содействия в аккредитации на БУТБ субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, проведены индивидуальные встречи с рядом индийских компаний, проявивших интерес к биржевому рынку Республики Беларусь. Одна из компаний заявила о намерении стать брокером БУТБ.
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