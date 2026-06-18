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БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН ОБСУДИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
12:31 19.06.2026
Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной 18 июня 2026 г. встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана по транспортно-коммуникационному комплексу Батыром Аннаевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в развитие договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 22 мая 2026 г. в г.Ашхабаде встречи премьер-министра Республики Беларусь с президентом Туркменистана, стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с авиационным сообщением между двумя странами и расширением взаимодействия в транспортно-логистической сфере.
Стороны также обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном, в том числе в контексте проведения очередного заседания Межправительственной комиссии.
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