Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной 18 июня 2026 г. встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана по транспортно-коммуникационному комплексу Батыром Аннаевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в развитие договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 22 мая 2026 г. в г.Ашхабаде встречи премьер-министра Республики Беларусь с президентом Туркменистана, стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с авиационным сообщением между двумя странами и расширением взаимодействия в транспортно-логистической сфере.

Стороны также обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном, в том числе в контексте проведения очередного заседания Межправительственной комиссии.