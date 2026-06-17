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Международные связи


МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА БРАЗИЛИИ


10:34 18.06.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот посла Бразилии в Беларуси Жулио Сезара Фонтеса Ларанжейра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили ключевые направления белорусско-бразильского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам расширения торговых связей между двумя странами и диверсификации номенклатуры взаимных поставок.

Собеседники рассмотрели план совместных мероприятий и наметили конкретные шаги по наполнению повестки двустороннего взаимодействия.

Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания. Министр пожелал послу продуктивной работы в нашей стране.
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