Международные связи

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА БРАЗИЛИИ

10:34 18.06.2026 Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот посла Бразилии в Беларуси Жулио Сезара Фонтеса Ларанжейра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили ключевые направления белорусско-бразильского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам расширения торговых связей между двумя странами и диверсификации номенклатуры взаимных поставок. Собеседники рассмотрели план совместных мероприятий и наметили конкретные шаги по наполнению повестки двустороннего взаимодействия. Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания. Министр пожелал послу продуктивной работы в нашей стране.