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Международные связи
БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ В ТАШКЕНТЕ
09:09 18.06.2026
Белорусско-узбекский туристический форум пройдет в ноябре в Ташкенте. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на пленарном заседании V Международного инвестиционного форума "Устойчивость инвестиций: новые горизонты, новые партнерства" в Ташкенте, сообщает пресс-служба Правительства.
"Взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном сегодня продолжает расти. В ноябре текущего года в Ташкенте пройдет второй белорусско-узбекский туристический форум. Белорусская сторона будет также представлена на международной туристической выставке "Туризм на Шелковом пути", которая пройдет в Узбекистане. Проведение этих мероприятий создаст устойчивые кооперационные связи, а также будет способствовать наращиванию взаимного турпотока", - отметил Александр Турчин.
В июле Минск примет третий Форум регионов Беларуси и Узбекистана. "Площадка этого мероприятия - это идеальная возможность для бизнеса провести ревизию совместных проектов и подготовить пакеты коммерческих контрактов. Давайте инвестировать в реальные активы, создавать рабочие места и зарабатывать вместе", - призвал премьер-министр.
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