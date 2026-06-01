Беларусь предлагает Узбекистану совместные инвестиционные проекты по созданию круглогодичных лечебно-реабилитационных комплексов премиум-класса. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на пленарном заседании V Международного инвестиционного форума "Устойчивость инвестиций: новые горизонты, новые партнерства" в Ташкенте, сообщает пресс-служба Правительства.

"Мы предлагаем узбекским партнерам совместные инвестиционные проекты по созданию круглогодичных лечебно-реабилитационных комплексов премиум-класса на территории Беларуси. Это не просто локальные проекты, а доля в масштабном, постоянно капитализируемом бизнесе в сфере экспорта медицинских и туристических услуг", - отметил Александр Турчин.

Беларусь предлагает Узбекистану три практических вектора инвестиционной устойчивости: индустриальное партнерство, интеллектуальные технологии и цифровую автономию производства, инвестиции в индустрию услуг и туризм. "Настоящая экономическая устойчивость немыслима без объединения материального производства и современной сферы услуг. Инвестиции в человека, его здоровье и качество жизни - это глобальный тренд. И Беларусь, и Узбекистан имеют общую географическую особенность: у наших стран нет прямого выхода к морю. Но это ограничение мы превратили в стратегическое преимущество, сделав ставку на развитие уникальных альтернативных форматов. Узбекистан сегодня, к примеру, совершает колоссальный рывок в создании всесезонных горноклиматических курортов. Беларусь делает ставку на развитие лечебно-оздоровительного и медицинского туризма", - отметил Премьер-министр.

По словам Александра Турчина, спрос на эти услуги со стороны иностранных граждан уже кратно превышает емкость белорусского рынка. "Благодаря уникальным природным ресурсам и высококвалифицированным специалистам Беларусь успешно реализует комплексные и эффективные программы оздоровления и восстановления. В прошлом году наши здравницы посетили около 250 тыс. иностранцев, рост за пять лет более чем в три раза. Наиболее востребованными направлениями являются трансплантология, стоматология, кардио- и нейрохирургия. Новое перспективное направление - ядерная медицина, диагностика и лечение с помощью радиоактивных изотопов", - обозначил Глава белорусского Правительства.