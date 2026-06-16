Вовлечение в биржевую торговлю субъектов малого и среднего предпринимательства и фокус на несырьевые неэнергетические товары определены в качестве приоритетных направлений взаимодействия Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Омской области, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

Переговоры состоялись в рамках визита на БУТБ омской бизнес-миссии, в состав которой вошли предприятия производственного сектора, заинтересованные в работе на рынке Беларуси.

Как отметила руководитель регионального ЦПЭ Светлана Утюганова, вместе с Казахстаном и Китаем Беларусь входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Омской области. Поэтому укрепление биржевого вектора сотрудничества будет способствовать решению ключевых задач, стоящих перед ЦПЭ.

«Первоочередная задача нашего центра – оказание содействия омским предпринимателям в выходе на внешние рынки, и биржа с ее электронной инфраструктурой и массивной клиентской базой, насчитывающей десятки тысяч компаний из более чем 80 стран, может стать хорошим подспорьем в нашей деятельности. Разумеется, для нас важен, прежде всего, несырьевой неэнергетический экспорт, и именно на этом сегменте мы хотели бы сконцентрировать совместные усилия», – подчеркнула Светлана Утюганова.

Заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный поддержал предложение российской стороны и выразил готовность наладить системное взаимодействие с ЦПЭ как по информированию деловых кругов Омской области о возможностях белорусской биржевой платформы, так и по их сопровождению – от консультирования и аккредитации до первой сделки.

«На сегодняшний день в биржевом товарообороте Беларуси и Омской области превалирует белорусский экспорт. В основном это поставки сухого молока, сливочного масла и пиломатериалов. В тандеме с центром поддержки экспорта мы готовы организовать поставки на белорусский рынок конкурентоспособной продукции омских предприятий. Причем имеются в виду готовые изделия с высокой добавленной стоимостью, для реализации которых у нас есть специализированный программный комплекс – «Торги промышленными и потребительскими товарами». Эта площадка особенно востребована у представителей МСП как дополнительный канал сбыта, – рассказал Герман Пузырный.

По итогам 5 месяцев 2026 г. сумма сделок участников биржевых торгов из Омской области выросла почти в 6 раз год к году. В результате данный регион поднялся на четвертое место по показателю товарооборота среди всех представленных на БУТБ субъектов Российской Федерации. По состоянию на 17.06.2026 на бирже были аккредитованы 19 омских компаний (+1 с начала года).