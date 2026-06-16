Взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном сегодня продолжает расти. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил в ходе V Международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций: новые горизонты, новые партнерства», который стартовал в Ташкенте, сообщает пресс-служба Правительства.

«В ноябре текущего года в Ташкенте пройдет второй белорусско-узбекский туристический форум. Белорусская сторона будет также представлена на международной туристической выставке «Туризм на Шелковом пути», которая пройдет в Узбекистане. Проведение этих мероприятий создаст устойчивые кооперационные связи, а также будет способствовать наращиванию взаимного турпотока», - подчеркнул премьер-министр.