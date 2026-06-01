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БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НАМЕРЕНЫ ИМПОРТИРОВАТЬ СЫРЬЕ ИЗ КИТАЯ ЧЕРЕЗ БУТБ
14:36 16.06.2026
С целью повышения эффективности своей закупочной деятельности белорусские производители лекарственных средств планируют использовать площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для приобретения в Китае необходимых им фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ. Об этом заявил глава представительства БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша, комментируя итоги переговоров делегации РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» и РУП «Белфармация» с представителями китайского холдинга Genertec, сообщает пресс-служба биржевой площадки.
«С учетом положительного опыта приобретения фармсубстанций китайского происхождения на биржевых торгах принято решение организовать регулярные закупки через биржу не только данной продукции, но и других веществ и компонентов, используемых в фармацевтике. Сейчас на нашей площадке аккредитованы 4 китайских производителя сырья для фармацевтической промышленности, один из которых уже заключил пилотную сделку по поставке в Беларусь меропенема и карбоната натрия. В развитие этого перспективного направления биржевой торговли в ближайшее время будет проводиться работа по расширению пула поставщиков из Поднебесной. Присутствовавшие на переговорах отечественные производители лекарственных средств выразили готовность оказать содействие в этом вопросе», – рассказал Алексей Дыкуша.
По информации БУТБ, в 2026 г. китайский бизнес продолжает активно осваивать биржевой товарный рынок Беларуси. По итогам 5 месяцев сумма биржевых сделок резидентов Китайской Народной Республики выросла на 41%, до 85,4 млн USD. При этом белорусский экспорт увеличился на 34%, до 75,2 млн USD, а импорт – в 2,6 раза, до 9,9 млн USD. Кроме того, китайские участники торгов заключали транзитные сделки – преимущественно с компаниями из Российской Федерации. Общая сумма таких транзакций за январь-май достигла 0,3 млн USD.
По состоянию на 16.06.2026 на БУТБ были аккредитованы 399 субъектов хозяйствования КНР. Это на 52 больше, чем в начале года.
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