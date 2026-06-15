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ТУРЧИН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В V ТАШКЕНТСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТФОРУМЕ
10:41 16.06.2026
Премьер-министр Александр Турчин направился с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба Правительства.
Премьер-министр выступит на пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума "Устойчивость инвестиций: новые горизонты, новые партнерства".
Программой визита также запланирована встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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