По итогам января-мая 2026 г. поставки продукции предприятий Витебской области в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) выросли на 25% в стоимостном выражении. Основной объем экспортных продаж пришелся на пиломатериалы хвойных пород.

Такой информацией поделился директор Витебского филиала БУТБ Алексей Коржов во время встречи с руководством узбекских торговых организаций, заинтересованных в импорте молокопродуктов, мяса крупного рогатого скота и продукции деревообрабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

«Помимо пилопродукции, в текущем году узбекские участники биржевых торгов приобретали в Витебской области сухое цельное и обезжиренное молоко, однако удельный вес этих товарных позиций в общем объеме закупок составил лишь 8%. То есть резерв для наращивания поставок значительный, особенно учитывая экспортный потенциал молокоперерабатывающих предприятий нашего региона. В связи с этим реализация продукции АПК и, в частности, молокопродуктов на узбекский рынок является одним из наиболее перспективных направлений развития биржевой торговли между Витебской областью и Узбекистаном», — считает Алексей Коржов.

По завершении переговоров все участвовавшие в них представители узбекского бизнеса выразили готовность аккредитоваться на БУТБ.

В настоящее время клиентами биржи являются 279 резидентов Республики Узбекистан, что на 27 больше, чем в начале года. За 5 месяцев сумма биржевых сделок, заключенных узбекскими компаниями на БУТБ, достигла 54 млн USD. Темп роста к январю-маю 2025 г. составил 113%.