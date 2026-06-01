Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский 12 июня 2026 г. встретился с министром Правительства Сербии Ненадом Поповичем, ответственным за международное экономическое сотрудничество и общественное положение церкви в стране и за рубежом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также наметили конкретные шаги по дальнейшей активизации взаимодействия.