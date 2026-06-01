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БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
09:14 15.06.2026
Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский 12 июня 2026 г. встретился с министром Правительства Сербии Ненадом Поповичем, ответственным за международное экономическое сотрудничество и общественное положение церкви в стране и за рубежом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также наметили конкретные шаги по дальнейшей активизации взаимодействия.
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