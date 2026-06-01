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ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ФИЛИППИНАМ РЕАЛИЗОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ И УПРОСТИТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
13:50 12.06.2026
Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем Независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.
«За этот период мы достигли существенных результатов в расширении белорусско-филиппинских связей, обозначили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, наладили конструктивный диалог на международных площадках для достижениях общих целей».
Президент выразил уверенность, что реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы совместные проекты в сферах продовольственной безопасности и промышленной кооперации, а также упрощение визового режима.
Александр Лукашенко пожелал Фердинанду Маркосу-младшему здоровья, успехов и благополучия, а филиппинскому народу - счастья и процветания.
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