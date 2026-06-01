ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


НЦПЭ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПОЗИЦИЮ БЕЛАРУСИ НА ВЫСТАВКЕ INFTEXPO В ИОРДАНИИ


09:02 12.06.2026

Национальным центром поддержки экспорта запланирована организация коллективной экспозиции Республики Беларусь в рамках Международной выставки пищевой промышленности и технологий International Food and Technology Expo (далее – INFTEXPO), которая состоится 4–6 сентября 2026 г. в г. Аммане (Иорданское Хашимитское Королевство), сообщает пресс-служба НЦПЭ.

INFTEXPO является крупнейшим международным мероприятием в сфере пищевой промышленности и технологий в стране и проводится под патронажем Министерства торговли и промышленности Иордании.

В 2025 году в выставке приняли участие 250 экспонентов из 18 стран (Иордания, Россия, Китай, Индия, Шри-Ланка, Турция, Палестина, Оман, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Ливан, Бахрейн, Марокко, Бразилия, Греция), а количество посетителей превысило 11 тыс. человек.

Основные тематические разделы: молочная и мясная продукция, заморозка, масложировая продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея, специальное питание и органические продукты, безалкогольные напитки, пищевые ингредиенты и добавки, оборудование для переработки и упаковки и т.д.

Иордания является нетто-импортером продовольствия с растущим рынком сбыта объемом более 11 млн потребителей. На фоне высокой зависимости сектора от внешних поставок отмечается стабильное увеличение спроса на готовую пищевую продукцию. Одновременно географическое положение страны делает ее связующим звеном между развивающимися странами региона (Сирия, Палестина, Саудовская Аравия, Ирак).

Участие белорусских предприятий в коллективной экспозиции на выставке INFTEXPO позволит широко представить потенциал и высокое качество отечественной продукции зарубежному потребителю, установить прямые деловые контакты для налаживания экспортных поставок, а также будет способствовать эффективному продвижению белорусских товаров на рынок Иордании и других стран Ближневосточного региона.

Центр обеспечит белорусским предприятиям комплекс услуг по участию в коллективной экспозиции: разработка дизайн-проекта экспозиции, строительство и оформление стенда, комплексное решение организационных вопросов (подбор оптимального авиаперелета, гостиницы и трансфера).

В целях своевременного формирования списка белорусских экспонентов, бронирования выставочной площади и решения организационных вопросов просим информировать о заинтересованности принять участие в выставке с указанием требуемого метража не позднее 24 июня 2026 года.

Контактное лицо в Центре: специалист отдела выставочной деятельности Оксана Чемезо, тел.: +375 17 311 81 17, эл. почта: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2026
валюта курс
EUR 3.2102
USD 2.7715
RUB 3.8241
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2020 +0.007
USD 2.7715 -0.0001
RUB 3.8241 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2710 3.2950
USD 2.8220 2.8280
RUB 3.6650 3.7720
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1700
EUR/RUB 88.0000 88.7000
USD/RUB 75.5000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте