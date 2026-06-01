Национальным центром поддержки экспорта запланирована организация коллективной экспозиции Республики Беларусь в рамках Международной выставки пищевой промышленности и технологий International Food and Technology Expo (далее – INFTEXPO), которая состоится 4–6 сентября 2026 г. в г. Аммане (Иорданское Хашимитское Королевство), сообщает пресс-служба НЦПЭ.

INFTEXPO является крупнейшим международным мероприятием в сфере пищевой промышленности и технологий в стране и проводится под патронажем Министерства торговли и промышленности Иордании.

В 2025 году в выставке приняли участие 250 экспонентов из 18 стран (Иордания, Россия, Китай, Индия, Шри-Ланка, Турция, Палестина, Оман, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Ливан, Бахрейн, Марокко, Бразилия, Греция), а количество посетителей превысило 11 тыс. человек.

Основные тематические разделы: молочная и мясная продукция, заморозка, масложировая продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея, специальное питание и органические продукты, безалкогольные напитки, пищевые ингредиенты и добавки, оборудование для переработки и упаковки и т.д.

Иордания является нетто-импортером продовольствия с растущим рынком сбыта объемом более 11 млн потребителей. На фоне высокой зависимости сектора от внешних поставок отмечается стабильное увеличение спроса на готовую пищевую продукцию. Одновременно географическое положение страны делает ее связующим звеном между развивающимися странами региона (Сирия, Палестина, Саудовская Аравия, Ирак).

Участие белорусских предприятий в коллективной экспозиции на выставке INFTEXPO позволит широко представить потенциал и высокое качество отечественной продукции зарубежному потребителю, установить прямые деловые контакты для налаживания экспортных поставок, а также будет способствовать эффективному продвижению белорусских товаров на рынок Иордании и других стран Ближневосточного региона.

Центр обеспечит белорусским предприятиям комплекс услуг по участию в коллективной экспозиции: разработка дизайн-проекта экспозиции, строительство и оформление стенда, комплексное решение организационных вопросов (подбор оптимального авиаперелета, гостиницы и трансфера).

В целях своевременного формирования списка белорусских экспонентов, бронирования выставочной площади и решения организационных вопросов просим информировать о заинтересованности принять участие в выставке с указанием требуемого метража не позднее 24 июня 2026 года.

Контактное лицо в Центре: специалист отдела выставочной деятельности Оксана Чемезо, тел.: +375 17 311 81 17, эл. почта: .