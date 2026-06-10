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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ СЛИВОЧНОГО МАСЛА НА БУТБ


12:37 11.06.2026

За январь-май 2026 г. участники биржевых торгов из Ярославской области приобрели на Белорусской универсальной бирже (БУТБ) 740 т сливочного масла, что позволило данному региону подняться на 3 место по закупкам этой товарной позиции среди субъектов Центрального федерального округа и на 6 место в целом по России.Что касается пятерки крупнейших регионов-импортеров белорусского сливочного масла, то в этот список вошли Смоленская, Московская, Омская и Ленинградская области, а также Ставропольский край. Об этом рассказала ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ирина Кравченя во время вебинара для малого и среднего бизнеса Ярославской области, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

Мероприятие было организовано в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в апреле 2025 г. подписали БУТБ, Министерство инвестиций и промышленности Ярославской области и региональный центр экспорта. Цель документа — консолидация усилий сторон с целью содействия развитию биржевой торговли между Беларусью и Ярославской областью России.

«Сейчас на бирже аккредитованы 39 ярославских предприятий, 4 из которых начали участвовать в торгах только в этом году. Помимо сливочного масла, посредством биржевого механизма в Ярославскую область поставлялась замороженная говядина и полуфабрикаты из мяса крупного рогатого скота. Сделок по импорту в Беларусь продукции ярославских производителей за 5 месяцев зарегистрировано не было», — отметила Ирина Кравченя.

В ходе вебинара были подробно рассмотрены возможности интеграции инструментов БУТБ в сбытовую и закупочную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с работой российских компаний на биржевой платформе.

По итогам вебинара достигнута договоренность о переводе на регулярную основу совместных информационных и обучающих мероприятий, направленных на популяризацию биржевого механизма среди представителей делового сообщества Ярославской области.
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