Двусторонний план мероприятий на 2027-2028 годы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии подписали на заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Ульяновской области, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Мероприятие прошло под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы региона Алексея Русских.

В ходе заседания стороны заслушали доклады о выполнении мероприятий действующего плана сотрудничества. Отдельное внимание было уделено развитию промышленной кооперации и выстраиванию долгосрочных партнерских связей. Участники обсудили реализацию совместных проектов в сферах машиностроения, авиастроения и радиоэлектронной промышленности.

«В нашем сотрудничестве нет второстепенных направлений. Каждое имеет большое значение, охватывает разные сферы экономики, создает новые возможности развития. Видим потенциал для запуска совместных проектов. Одним из ключевых остается авиастроение, демонстрирующее хорошую динамику, открывающее серьезные перспективы кооперации. Большие возможности – в сфере производства микросхем. Сегодня обозначили новые направления сотрудничества, связанные с выпуском промышленной техники и созданием совместных предприятий. Можем взаимодействовать еще активнее», - сообщил председатель Мингорисполкома.

Владимир Кухарев отметил, что в Ульяновскую область прибыла представительная делегация Республики Беларусь, которая сегодня знакомится с работой региональных предприятий. Уверен, что будут найдены новые перспективные точки соприкосновения, которые в дальнейшем найдут отражение в конкретных соглашениях и принесут ощутимый экономический эффект обеим сторонам.

Отдельное внимание уделяем гуманитарному и молодежному сотрудничеству. Подробно обсудили вопросы поисковой работы. Важно вовлекать молодежь в проекты по сохранению исторической памяти. В Минске в 250 школах созданы музеи, которые формируются и развиваются самими учащимися. Будем развивать обмен делегациями, совместные проекты и обмен опытом между молодежью.