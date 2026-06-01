Форум «Лига экспорта. Крупным планом», организуемый Национальным центром поддержки экспорта 18 июня в г. Минске, в этом году сфокусирован на практической отработке вопросов, с которыми сталкиваются экспортоориентированные компании в своей ежедневной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, для того, чтобы мероприятие прошло для его участников в максимально прикладном ключе, организаторы проведут серию мастер-классов.

На площадке форума федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ (Российская Федерация) разберет критические ошибки при работе с зарубежными контрагентами – от потери стратегии и финансовых просчетов до кадровых проблем – и поделится экспертными подходами по их предотвращению.

Тема ключевых различий между формальными нормами протокола и реальными бизнес-ситуациями при переговорах с иностранными партнерами будет подробна рассмотрена директором Национального центра поддержки экспорта, послом Беларуси Николаем Борисевичем совместно с экспертом Белорусского государственного университета. Участники узнают, как избежать типичных ошибок в деловой коммуникации, а также применять правила международного этикета в зависимости от страны и культурного контекста.

Мастер-класс «B2B-конструктор: как собрать систему экспортных продаж от контакта до контракта» будет нацелен на бизнес, заинтересованный в оптимизации поиска клиентов и переходе к системному подходу в данном вопросе. Участников ждет разбор воронки от налаживания взаимодействия с контрагентом до установления договорных отношений, изучение реально работающих коммерческих предложений и кейсов, а также анализ роли личного бренда и доверия в международных продажах.

Заинтересованные белорусские компании могут бесплатно принять участие в указанных мастер-классах и иных мероприятиях форума «Лига экспорта», пройдя электронную регистрацию по ссылке: https://nepc.by/pages/liga-export-2026/. Форум состоится на площадке кинотеатра «Москва».