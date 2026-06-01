Перспективы наращивания взаимных поставок сельскохозяйственной продукции с применением биржевого механизма стали главной темой онлайн-конференции для деловых кругов Камчатского края, организованной в рамках соглашения о сотрудничестве между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и региональной торгово-промышленной палатой, сообщает пресс-служба биржи.

В настоящее время через биржевую платформу на Камчатку регулярно поставляется мясо крупного рогатого скота и субпродукты белорусского производства. В результате по итогам января-мая 2026 г. сумма экспортных сделок уже на 68% превысила показатель за весь прошлый год.

Несмотря на это, по мнению участников онлайн-конференции, для обеспечения более значимого экономического эффекта практику использования биржевых торгов субъектами хозяйствования Камчатского края необходимо масштабировать.

«Мы готовы посодействовать в повышении осведомленности камчатского бизнеса о возможностях биржевой площадки и в том числе довести информацию до членов нашей палаты, среди которых, я уверен, есть немало предприятий, интересующихся белорусским рынком Беларуси. Биржа может стать для них дополнительным инструментом ведения бизнеса в Беларуси», — отметил президент торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев.

Со своей стороны заместитель управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный напомнил о транзитном потенциале белорусской электронной платформы, которая способна послужить не только точкой входа на белорусский рынок, но и альтернативным каналом сбыта продукции камчатских товаропроизводителей в третьи страны.

«Китай, Южная Корея, КНДР, Япония — все эти страны представлены на нашей площадке и доступны для экспорта товаров из Камчатского края. Более того, при необходимости специалисты биржи проработают конкретные товарные позиции, чтобы привлечь дополнительных иностранных покупателей и повысить концентрацию спроса на торгах. Единственное, что нужно будет сделать камчатскому экспортеру, — это разместить заявку на продажу в нашей торговой системе», — пояснил Герман Пузырный.

На сегодняшний день на БУТБ аккредитованы 3 субъекта хозяйствования Камчатского края. До 2025 г. биржевые сделки с данным регионом России не совершались.