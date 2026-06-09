Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в этом году пройдет с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Александра Лукашенко для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета «Фестивальный безвиз» вводится с 4 по 31 июля для его гостей и участников.

Иностранным гостям понадобятся действительный документ для выезда за границу (загранпаспорт), оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск».

«Обращаем внимание, что один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия», - отметили в ГПК.