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БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН АКТИВИЗИРУЮТ РАЗВИТИЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ НА УРОВНЕ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ


13:07 09.06.2026

Беларусь и Кыргызстан активизируют взаимодействие по развитию биржевой торговли на уровне деловых кругов. Данный вопрос обсуждался на Белорусско-Кыргызском бизнес-форуме в Бишкеке, который состоялся в рамках официального визита премьер-министра Беларуси в Кыргызстан, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи..

Выступая на мероприятии, ведущий специалист управления ВЭД БУТБ Константин Чапковский, отметил, что в 2026 г. биржевой товарооборот двух стран демонстрирует положительную динамику, но все еще есть резервы для улучшения показателей взаимной торговли.

«За 5 месяцев текущего года сумма сделок кыргызских участников биржевых торгов выросла на 27% в годовом выражении. Это произошло прежде всего за счет расширения товарной номенклатуры, задействованной в экспортных и импортных транзакциях. Например, из Беларуси в Кыргызстан начали регулярно поставляться пиломатериалы и охлажденная говядина, тогда как из Кыргызстана в Беларусь стало импортироваться сырье для текстильной промышленности. Вместе с тем есть еще целый ряд товарных групп, по которым можно организовать взаимовыгодную биржевую торговлю. В числе таких перспективных ниш товары промышленного и потребительского назначения. Плюс в том, что ассортимент здесь практически ничем не ограничен, поэтому кыргызстанские предприятия могут выйти на биржевую площадку, по сути, с любой продукцией, востребованной в Беларуси», — рассказал представитель биржи.

С начала года на БУТБ аккредитовались 3 новые компании из Кыргызстана, и на сегодняшний день белорусскую биржевую платформу используют 44 резидента Кыргызской Республики. Удельный вес белорусского экспорта в структуре биржевого товарооборота двух стран составляет 86%.
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