Беларусь готова активно содействовать росту продовольственной безопасности в Гане. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время Белорусско-Ганского бизнес-форума в Минске, сообщает пресс-служба Правительства.

Виктор Каранкевич уверен, что нынешний визит и проведение бизнес-форума открывают новую главу в отношениях между Республикой Беларусь и Республикой Гана. "Уверен, что площадка форума даст возможность представителям бизнеса сфер сельского хозяйства, продовольствия, промышленности, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики обсудить перспективные возможности для установления взаимодействия", - подчеркнул вице-премьер.

Для Республики Гана важна тема продовольственной безопасности. "Благодаря развитому в нашей стране производству сельскохозяйственной техники и специализированного оборудования к ней, собственному производству удобрений и наличию квалифицированных специалистов Республика Беларусь не только полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и экспортирует продукты питания", - отметил Виктор Каранкевич.

Всего пару дней назад президент Ганы Джон Драмани Махама лично оценил достижения Беларуси в области сельского хозяйства на международной выставке "БЕЛАГРО-2026". "Мы готовы помочь Республике Гана добиться значимых результатов в обеспечении продовольственной безопасности, используя наш опыт и компетенции ведущих специалистов. У нас уже есть успешный опыт реализации подобных проектов в Зимбабве и Нигере. Так, в 2020 году стартовала белорусско-зимбабвийская программа механизации сельского хозяйства. Два ее этапа успешно завершены, а третий находится в процессе выполнения. В рамках программы было поставлено около 3 тыс. единиц техники: тракторы, прицепы, комбайны и другое оборудование. Создана сеть сервисных центров и организовано обучение местных специалистов. В Нигере реализуется дорожная карта в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности", - добавил Заместитель Премьер-министра.

Объем взаимной торговли между Беларусью и Ганой в 2025 году увеличился по сравнению с 2024 годом в 1,7 раза. "Беларусь рассчитывает на ежегодную положительную динамику товарооборота между нашими странами. Перспективы для более активного торгово-экономического сотрудничества, безусловно, имеются. По результатам сегодняшней встречи Глав государств Беларуси и Ганы достигнуты конкретные договоренности по углублению и развитию нашего взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере. В ближайшее время ожидаем подписание контракта на поставку сельскохозяйственной техники в вашу страну. Убежден, что его реализация позволит придать серьезный импульс развитию аграрного сектора Ганы", - отметил Виктор Каранкевич.

Вице-премьер особо подчеркнул, что Беларусь предлагает комплексный подход к механизации сельского хозяйства. "Это не просто поставка техники, а создание сервисных центров и передача необходимых компетенций местным специалистам. В дальнейшем планируем организацию совместных сборочных производств с передачей соответствующих технологий", - подчеркнул Заместитель Премьер-министра.

Белорусские предприятия готовы совместно с партнерами из Республики Гана реализовывать и другие взаимовыгодные проекты. Например, БЕЛАЗ заинтересован в поставках карьерных самосвалов. Белорусские компании фармацевтической отрасли заинтересованы в налаживании сотрудничества с фармацевтическими компаниями Ганы, а предприятия легкой промышленности Беларуси готовы предложить полный спектр продукции на экспорт: от пряжи различного состава, натуральных тканей и кожи до готовой одежды, трикотажа и изделий из кожи.

Также белорусская сторона заинтересована в развитии взаимовыгодного научно-технического сотрудничества. "Мы обладаем компетенциями для продвижения современных цифровых технологий в различные отрасли, включая социальную сферу, медицину и образование, предлагая решения как для государственного, так и частного сектора", - добавил Виктор Каранкевич.

Беларусь заинтересована в поставках металлургической продукции, фруктов, а также ряда других товаров из Ганы. "Хочу отдельно подчеркнуть, что особенно приятно видеть живой отклик бизнес-сообществ Беларуси и Ганы на импульс, заданный Главами наших государств. Это демонстрирует серьезность намерений белорусских и ганских деловых людей, а главное - понимание действительно больших перспектив, существующих между нашими странами", - заключил вице-премьер.