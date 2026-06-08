Отборочный тур в экспедицию на Северный полюс прошли 464 школьника из Беларуси, сообщили в страновом офисе «Росатома» в Беларуси.

5 июня 2026 года завершился отборочный тур на участие в научно-просветительской экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

В этом году в конкурсном отборе международного проекта «Ледокол знаний» приняли участие около 5 тыс. школьников в возрасте от 14 до 16 лет из 22 стран мира, из них 464 ребят – из Беларуси. Это учащиеся школ Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Солигорска, Барановичей, Слуцка, Полоцка и других городов страны.

Они прошли научную викторину и серию вебинаров, по итогам которых выполнили задания. В финал вышли 10 белорусов. Теперь с участниками из других стран им предстоит пройти последний этап конкурса – представить свои идеи на тему финального задания в формате видеовизитки.

Победители отправятся в уникальное путешествие на атомном ледоколе к Северному полюсу.

Международный научно-просветительский проект «Ледокол знаний» создан, чтобы поддержать одаренных школьников и помочь им развивать свои таланты. В этом году «Ледокол знаний» проводится уже в седьмой раз. За время существования проекта более 400 ребят из разных уголков мира побывали на Северном полюсе.