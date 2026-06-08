Беларусь видит Китай партнером по совместному развитию и выстраиванию устойчивых цепочек поставок от сырья до готовой продукции. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на открытии форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в Минском международном выставочном центре на полях выставки «БЕЛАГРО-2026», сообщает пресс-служба Правительства.

Беларусь и Китай за последние годы прошли путь от традиционной торговли к многомерному экономическому партнерству. За десятилетие товарооборот вырос в 3 раза, экспорт - в 2 раза. Николай Снопков подчеркнул, что Китай входит в число ключевых торговых и инвестиционных партнеров Беларуси, а Беларусь - в число надежных поставщиков для китайского рынка.

Около двухсот белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на рынок КНР, а общее количество экспортируемых на китайский рынок товарных позиций достигло нескольких сотен.

Николай Снопков отметил, что сегодняшний форум - первый в рамках реализации масштабной инициативы Китайской Народной Республики "Большой рынок для всех. Экспорт в Китай". Он задает амбициозные ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества.

"Беларусь - это открытая экономика: 60% ВВП формируется за счет экспорта. Мы торгуем более чем с 150 странами мира, ежегодно расширяем номенклатуру поставляемых товаров. Китайский вектор в этой стратегии - один из ключевых", - отметил первый заместитель премьер-министра.

По словам первого вице-премьера, экспортная картина сочетает и традиционные, и новые направления. "Во-первых, Беларусь - один из мировых лидеров в производстве калийных удобрений, традиционно в топ-3. Это стратегический ресурс для обеспечения продовольственной безопасности. Мы заинтересованы в долгосрочных контрактах с китайскими потребителями, в совместных логистических и инфраструктурных проектах в этой сфере. Во-вторых - машиностроение. Наши бренды хорошо известны далеко за пределами страны. Карьерные самосвалы БЕЛАЗ занимают заметную долю мирового рынка и одно из ведущих мест в мире. Минский тракторный завод удерживает значимую долю мирового рынка колесных тракторов. Мы видим большой потенциал в создании сборочных и сервисных центров на базе китайских партнеров, адаптации техники под потребности регионов Китая и совместно с китайскими партнерами для третьих стран", - отметил Николай Снопков.

Третье важное направление - деревообрабатывающая промышленность и продукция с высокой добавленной стоимостью: пиломатериалы, плиты, упаковка, картон, готовые изделия. Уже действующие белорусско-китайские проекты в целлюлозно-бумажной отрасли показывают, что синергия белорусской сырьевой базы и китайских технологий дает конкурентоспособный экспортный продукт.

Треть экспорта - продовольствие. "Наше ключевое конкурентное преимущество - высокие стандарты качества и биобезопасности, которые высоко ценятся китайскими партнерами. Мы видим перспективу привлечения китайских инвестиций в агропромышленный комплекс, в совместных проектах по наращиванию производственного потенциала и глубокой переработки с китайскими партнерами. Речь идет не только о наращивании объемов двусторонней торговли, но и переосмыслении самой архитектуры нашего сотрудничества", - отметил Николай Снопков.

В Беларуси и Китае уже выстроили формат всеобъемлющего стратегического партнерства, и стоит задача наполнить его новым долговременным содержанием промышленной кооперации.

"Каждый новый проект в торговле становится элементом общей производственно-кооперационной цепочки между нашими странами. Беларусь предлагает китайским партнерам комплексное решение совместного развития, удобное географическое положение на пересечении транспортных коридоров, развитую железнодорожную и автоинфраструктуру, доступ к рынку Евразийского экономического союза и соседних стран", - отметил Николай Снопков.

Беларусь максимально учитывает пожелания китайского бизнеса в формировании комфортного делового климата. "Наша страна стала одной из ключевых платформ инициативы "Один пояс - один путь" в регионе. Мы намерены дальше усиливать эту роль, в том числе через расширение складской и логистической инфраструктуры для организации совместной торговли", - добавил первый вице-премьер.

Николай Снопков напомнил, что между регионами Беларуси и Китая заключено более 30 соглашений о сотрудничестве, действует взаимный безвизовый режим, растут туристические и деловые потоки.

"Искренность и дружба - главный стратегический ресурс между нашими странами. Мы видим наше будущее не как экспортера и импортера, а как партнеров по совместному развитию, обмену технологиями и выстраиванию устойчивых цепочек поставок от сырья до готовой продукции на полки. Беларусь готова выступить для китайского бизнеса надежным уголком, площадкой в Евразии. А для белорусских компаний Китай - это ключевой рынок роста на ближайшие 10 лет", - уверен Николай Снопков.

Первый заместитель премьер-министра пригласил участников форума использовать площадку для перехода от намерений к конкретным контрактам, от разовых поставок - к долгосрочным программам, от обычной торговли - к созданию совместных производственных торговых платформ.