Беларусь делает упор на промышленную и технологическую кооперацию с Китаем. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, сообщает пресс-служба Правительства.

«Одним из главных приоритетов сотрудничества между нашими странами на ближайшее время является промышленная и технологическая кооперация. Принято решение о проведении Годов промышленной кооперации Беларуси и Китая. Для нас это прежде всего практический инструмент углубления взаимодействия», - отметил Николай Снопков.

Упор на прикладную промышленную и технологическую кооперацию с китайскими компаниями сделан и в Директиве Президента "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". "Всем госорганам и предприятиям поставлены конкретные задачи по реализации инвестиционных проектов с китайскими партнерами и на основе китайских технологий. Ни с одной страной подобных директив нет, только с Китаем. Рассчитываем на эффективную работу по реализации двусторонних задач совместно с нашими китайскими друзьями", - отметил Первый вице-премьер.

"Не могу не присоединиться к высказанному Премьер-министром восхищению успехами КНР. Масштаб экономического развития, а особенно масштаб и уровень повышения благосостояния людей восхищает. И Беларусь, и Китай целью социально-экономического развития ставят повышение благосостояния граждан. Именно это нас прежде всего объединяет", - добавил Николай Снопков.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в новые циклы развития Беларусь и Китай входят со схожими стратегическими целями. Это качество жизни человека, суверенитет, технологическая самодостаточность и независимость, высокотехнологичная индустриализация.

"Эти аспекты идеологии нашего развития подчеркивают, что мы движемся по одному пути, совместно развиваемся и у нас одинаковые цели", - подчеркнул Первый вице-премьер.

"Беларусь готова не просто быть партнером, а стать неотъемлемой частью долгосрочной зоны стратегических интересов Китая. Безусловная многолетняя политическая стабильность, развитая промышленная база, квалифицированные кадры, отсутствие коррупционных рисков делают Беларусь наиболее достойной площадкой для активного китайского инвестирования", - подчеркнул Николай Снопков.

С учетом 35-летия установления дипломатических отношений в следующем году Беларусь предлагает Китаю совместно разработать единый двусторонний план мероприятий в честь этой знаменательной даты и обеспечить системную координацию по его реализации.