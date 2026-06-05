Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ОАЭ НАМЕРЕНЫ НАРАЩИВАТЬ ВЗАИМНЫЙ ТОВАРООБОРОТ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

09:10 08.06.2026 Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 6 июня 2026 г. встретился с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмедом аль-Зеюди. Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-эмиратской торгово-экономической повестки, включая реализацию договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем уровне. Собеседники отметили обоюдную заинтересованность в увеличении товарооборота, активизации инвестиционного сотрудничества, а также развитии взаимодействия в сферах международной торговли, логистики, высоких технологий и обеспечения продовольственной безопасности. Стороны обсудили ход реализации конкретных инвестиционных проектов. Приветствовали увеличение инвестиционной активности ОАЭ в Беларуси, что подтверждает привлекательность нашей страны для зарубежных инвесторов.