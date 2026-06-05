Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович в составе правительственной делегации посетил с официальным визитом Кыргызскую Республику.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, в рамках поездки глава белорусского ведомства провел двустороннюю встречу с министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кудайбергеном Сагынбаевым. Руководители министерств провели конструктивный обмен опытом и ознакомились с успешными практиками решения актуальных вопросов развития социально-трудовой сферы двух стран.

Продолжением диалога стало обсуждение приоритетных направлений для дальнейшего углубления партнерских отношений. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к подписанию двустороннего Соглашения о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, которое заложит прочную основу для реализации совместных проектов.