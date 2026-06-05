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БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
14:06 05.06.2026
Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович в составе правительственной делегации посетил с официальным визитом Кыргызскую Республику.
Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, в рамках поездки глава белорусского ведомства провел двустороннюю встречу с министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кудайбергеном Сагынбаевым. Руководители министерств провели конструктивный обмен опытом и ознакомились с успешными практиками решения актуальных вопросов развития социально-трудовой сферы двух стран.
Продолжением диалога стало обсуждение приоритетных направлений для дальнейшего углубления партнерских отношений. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к подписанию двустороннего Соглашения о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, которое заложит прочную основу для реализации совместных проектов.
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