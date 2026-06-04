В Государственном таможенном комитете белорусские и китайские таможенники 4 июня 2026 года обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, внедрение автоматизированного обмена информацией в рамках взаимодействия по Соглашению о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов Республики Беларусь и программы Китайской Народной Республики по управлению добросовестными предприятиями обсудили белорусские и китайские таможенники.

Беларусь первая из стран Евразийского экономического союза подписала в 2019 году Соглашение о взаимном признании соответствующих статусов УЭО с Китаем. Упрощение двусторонней торговли свидетельствует об эффективной реализации положений документа. К слову, за 10 лет товарооборот Беларуси с Китаем увеличился более чем в три раза.

В целях реализации договоренностей, достигнутых по результатам 4-ого заседания Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, разработаны Технические условия информационного взаимодействия для обмена информацией об УЭО Беларуси и Китая.

На двусторонней встрече, которая состоялась в Государственном таможенном комитете, достигнуты окончательные договоренности, заместителем Председателя ГТК Беларуси Дмитрием Радивоником и начальником Департамента по управлению предприятиями и аудиту ГТК КНР Линь Цзяньтянем согласованы технические аспекты информационного взаимодействия.

Следующий шаг - подписание Технических условий в ходе ближайшего заседания Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству, проведение которого запланировано в конце текущего года.

Также коллеги из двух стран обменялись опытом в сфере посттаможенного контроля, обсудили иные актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в таможенной сфере.