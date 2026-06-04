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БЕЛАРУСЬ И «ГАЗПРОМ» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПМЭФ-2026
10:28 05.06.2026
На полях XXIX Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча посла Республики Беларусь в Российской Федерации Юрия Селиверстова, министра энергетики Республики Беларусь Дениса Мороза и председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере.
Отдельное внимание было уделено прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026 года. Отмечено, что в январе и феврале текущего года, несмотря на рекордный за последнее десятилетие для этих месяцев уровень потребления природного газа в Беларуси, потребители были надежно обеспечены энергоресурсом.
Участники встречи подчеркнули, что газотранспортная система страны функционирует стабильно и обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей.
Также стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного взаимодействия по ключевым вопросам газовой отрасли.
Справочно: XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема форума - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».
ПМЭФ является одной из ведущих международных площадок для обсуждения актуальных вопросов мировой экономики, развития отраслей и укрепления делового сотрудничества.
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром» на территории Республики Беларусь, обеспечивающее эксплуатацию и развитие газотранспортной системы страны.
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