|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ГАНА ОТМЕНЯТ ВИЗЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И СЛУЖЕБНЫХ ПАСПОРТОВ
09:29 05.06.2026
Александр Лукашенко 4 июня подписал указ №181 «О проекте международного договора», сообщает пресс-служба президента.
Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.
В соответствии с указом граждане Беларуси и Ганы - владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года.
Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти двух стран.
На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2026
Курсы в банках
на 05.06.2026
Конвертация в банках
на 05.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе