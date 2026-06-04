Александр Лукашенко 4 июня подписал указ №181 «О проекте международного договора», сообщает пресс-служба президента.

Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.

В соответствии с указом граждане Беларуси и Ганы - владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года.

Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти двух стран.

На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.