Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел переговоры с делегацией Монголии во главе с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, членом Великого Государственного Хурала Цагаанхуу Идэрбатом. Встреча прошла в рамках мероприятий выставки «Белагро-2026», куда прибыла представительная монгольская делегация: парламентарии, дипломаты, руководители отраслевого ведомства и бизнес-круги.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, стороны констатировали уверенный рост двусторонней торговли: товарооборот в 2025 году и первом квартале 2026-го полностью сформирован белорусским экспортом. За три месяца поставки молочной продукции выросли на 79%, сухого цельного молока — на 63%, сухого обезжиренного — почти вдвое, а экспорт сыров увеличился в 6,3 раза. В апреле в Монголию отправлена первая партия сгущенного молока.

«Мы позиционируем себя как надежный партнер, готовый к долгосрочному и многоуровневому сотрудничеству. Мы можем не только наращивать поставки молочной продукции, кормов и рыбы, но и реализовывать совместные проекты — от проектирования молочно-товарных комплексов до поставки племенного скота и высокопродуктивных зааненских коз», — отметил Юрий Горлов.

Достижением встречи и предварительных договоренностей стало подписание пакета из четырех документов: меморандума о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, протокола рабочей группы по сельскому хозяйству, протокола о намерениях по проектированию МТК между «Гомельагропромпроект» и монгольской компанией, а также соглашения о ветеринарных услугах. Монгольская сторона уже определилась с площадкой под строительство комплекса на 1000–1500 голов и прорабатывает вопросы финансирования.

«Я восхищен гостеприимством Беларуси и уровнем выставки, которая демонстрирует всему миру высокие стандарты вашего сельского хозяйства. Вступление в силу торговых соглашений открывает новые горизонты: мы готовы закупать белорусские технологии и технику, а наши деловые круги приехали, чтобы заключить контракты и развивать сотрудничество по всем направлениям», — подчеркнул Цагаанхуу Идэрбат.

Стороны также обсудили перспективы поставок кормовых добавок производства «БНБК» и рыбной продукции. Подписанные документы заложили прочный фундамент для перехода от торговых операций к глубокой производственной кооперации.