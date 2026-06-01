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Международные связи


БГУ УСТАНОВИЛ НОВЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ С УНИВЕРСИТЕТАМИ КИТАЯ


15:49 04.06.2026

БГУ установил новые партнерские связи с университетами Китая. Это стало ключевым результатом визита делегации белорусского вуза во главе с проректором по научной работе Андреем Блохиным в данную страну. Рабочие встречи с китайскими коллегами проходят в эти дни в г. Чэнду.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгосуниверситета, в частности, подписаны два меморандума о взаимопонимании с Чэндуским университетом информационных технологий и Университетом электронных наук и технологий. Документы предусматривают развитие сотрудничества в научной и образовательной сферах. Основными формами взаимодействия названы академический обмен преподавателями, учеными и студентами; реализация совместных исследовательских проектов и подготовка публикаций; организация конференций, семинаров, практикумов и курсов; предоставление доступа к информации, учебным материалам и научным отчетам двух вузов. Также стороны обсудили возможность создания совместной магистерской программы между БГУ и Университетом электронных наук и технологий.

Программа визита белорусской делегации также включала посещение Института геоинформатики КНР. Во время переговоров белорусским коллегам рассказали о структуре, основных векторах подготовки и научных направлениях данного учреждения, а также ознакомились с работой лаборатории дистанционного зондирования Земли.

Стороны условились в ближайшее время детально проработать вопросы научного сотрудничества в области географии и ГИС-технологий.
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