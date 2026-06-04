Международные связи

ФИНАНСОВЫЕ РАЗВЕДКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

14:05 04.06.2026 Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации подписали соглашение, направленное на укрепление взаимодействия, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля. Подписи под соглашением поставили руководители подразделений финансовой разведки двух стран Дмитрий Захаров и Юрий Чиханчин. Соглашение является продолжением многолетнего сотрудничества финансовых разведок в антиотмывочной сфере. В документе определены направления углубления взаимодействия профильных ведомств с целью эффективного противодействия общим угрозам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.