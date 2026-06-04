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ФИНАНСОВЫЕ РАЗВЕДКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА


14:05 04.06.2026

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации подписали соглашение, направленное на укрепление взаимодействия, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Подписи под соглашением поставили руководители подразделений финансовой разведки двух стран Дмитрий Захаров и Юрий Чиханчин.

Соглашение является продолжением многолетнего сотрудничества финансовых разведок в антиотмывочной сфере.

В документе определены направления углубления взаимодействия профильных ведомств с целью эффективного противодействия общим угрозам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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