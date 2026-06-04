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БЕЛАРУСЬ И ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЮТ ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ


12:54 04.06.2026

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь провел переговоры с заместителем Губернатора Тюменской области Владимиром Чейметовым. Встреча, прошедшая в рамках мероприятий выставки «Белагро-2026», объединила представителей аграрных ведомств, бизнес-структур, Торгово-промышленной палаты и профильных вузов двух регионов.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны зафиксировали опережающий рост двусторонней торговли. По итогам 2025 года взаимный товарооборот продовольствием и сельхозсырьем увеличился на 6,4%, а в первом квартале 2026-го его объем вырос в 1,6 раза, при этом белорусский экспорт продемонстрировал рост в 2,2 раза. Тюменский регион стабильно получает белорусскую молочную и мясную продукцию, рыбные консервы, овощи и кондитерские изделия. В ответ поставляются семена рапса, шоколад и хлебобулочные изделия. Активно развивается промышленная кооперация: регион закупает аминокислоты «БНБК» и запчасти для доильного оборудования от «Гомельагрокомплекта».

«Мы видим огромный потенциал в насыщении тюменского рынка ветеринарными препаратами и вакцинами собственного производства, готовы закрыть полную потребность региона. Параллельно укрепляется научный и образовательный обмен: наши вузы совместно с Тюменским аграрным университетом готовят кадры и развивают академическую мобильность, — отметил Иван Смильгинь.

Тюменская сторона привезла в Минск не только запрос на технологии, но и собственный уникальный опыт. Регион активно развивает переработку дикоросов — клюквы, кедрового ореха и грибов, причем весь цикл механизированной уборки и ухода за садами построен на белорусской технике.

«Выставка впечатляет масштабом и дает прямой выход на заключение контрактов. Нас особенно заинтересовали белорусские технологии хранения картофеля в газовой среде и опыт закрепления молодежи на селе. При этом мы готовы поделиться и собственными компетенциями в заготовке дикоросов. Уверен, что такой обмен практиками в генетике растений и агроинженерии даст синергетический эффект для наших аграриев», — подчеркнул Владимир Чейметов.
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