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ПАРТНЕРСТВО НА «БЕЛАГРО»: БЕЛАРУСЬ И СИНЬЦЗЯН ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВЫХ ПРОЕКТАХ В АПК И РАСШИРЕНИИ ПОСТАВОК


10:08 04.06.2026

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц провел переговоры с членом Постоянного комитета парткома Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК) Яном Хунбином, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Делегация китайских партнеров находится в Минске с официальным визитом и принимает участие в работе 36-й международной выставки «Белагро-2026».

Китай остается вторым по величине рынком сбыта для белорусского агропродовольствия. На сегодняшний день в специализированном реестре КНР аккредитованы 193 отечественных предприятия. Особая динамика наблюдается в сотрудничестве с Синьцзяном: в 2025 году экспорт в этот регион вырос в 15 раз, преимущественно за счет поставок рапсового масла. Белорусская сторона выразила готовность расширить географию и номенклатуру поставок, предложив партнерам сливочное масло, пшеничную муку, сухое молоко, пшеничный глютен и кондитерские изделия.

«Мы видим огромный потенциал в наращивании поставок сливочного масла, учитывая емкий китайский рынок. Перспективным направлением становится создание совместных производств: например, выпуск консервированных паст на основе белорусской говядины и рапсового масла по вашим технологиям. Еще одно направление – инвестиции в производство упаковки Tetra Pak, потребность в которой в Беларуси ежегодно растет. Вся продуктовая корзина нашей страны открыта для обсуждения и реализации совместных инициатив», – отметил Александр Яковчиц.

Стороны подчеркнули высокий уровень сельскохозяйственного производства СПСК, который не только выпускает широкую линейку продуктов питания, но и производит более половины комбайнового парка Китая. В качестве дальнейших шагов стороны договорились об обмене опытом в области растениеводства, животноводства и аквакультуры, а также о взаимном участии деловых миссий в выставках «Белагро» и «ЭКСПО: Китай–Евразия».

«Беларусь впечатляет современными технологиями и высоким качеством сельскохозяйственной техники, которая обладает огромным потенциалом на китайском рынке. Только в ходе вчерашнего бизнес-форума семь китайских компаний уже подписали соглашения с белорусскими партнерами. Наши страны – искренние друзья, и стратегическое партнерство между нами продолжает укрепляться во всех отраслях», – резюмировал Ян Хунбин.
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