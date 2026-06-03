Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел переговоры с заместителем министра сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Голмохаммади.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, обсудили перспективы диверсификации двусторонней торговли и развитие дальнейшего сотрудничества.

В 2025 году товарооборот агропродукцией вырос на 25,8%, а в первом квартале 2026-го достиг 145,2%. Традиционный иранский импорт в Беларусь включает овощи, фрукты, финики и фисташки. Несмотря на временные социально-политические сложности, стороны нацелены на кратное наращивание экспортных потоков.

База для этого создана: страны работают на основании согласованных ветеринарных требованиях, утвержденных образцов сертификатов на экспорт белорусской говядины, птицы, молочной продукции, меда и фуражного зерна. Важным шагом в интеграции признано взаимное признание сертификатов «Халяль». Сейчас ведется работа по открытию рынка Ирана для белорусского мяса птицы.

«Мы высоко ценим конструктивный диалог с иранскими коллегами. Открытие новых рынков сбыта для нашей молочной и мясной продукции, а также рапсового масла — важнейшая задача. Уверен, что активизация работы совместной рабочей группы позволит нам быстро преодолеть временные барьеры и вывести товарооборот на качественно новый уровень», — отметил Юрий Горлов.

Иран проявляет предметный интерес к белорусскому рапсовому маслу, калийным удобрениям, ветеринарным препаратам и сельхозтехнике. Иранская сторона высоко оценила бесперебойные поставки калия и выразила готовность к совместным проектам в области селекции растений и обогащения почв.

«Мы впечатлены масштабом выставки "Белагро" и технологическим потенциалом белорусского АПК. Создана прочная нормативная база для нашего партнерства. Мы заинтересованы в точечных сезонных поставках мяса птицы и рапсового масла, а также готовы развивать научный обмен и готовить кадры», — подчеркнул Голамреза Голмохаммади.

По итогам встречи стороны договорились форсировать согласование разрешительных документов и организовать взаимные визиты деловых миссий для заключения прямых контрактов.