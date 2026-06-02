2 июня 2026 г. в Минске на базе филиала Российского государственного социального университета прошла вторая международная встреча ученых и молодых исследователей Беларуси, России и Китая по вопросам укрепления сотрудничества трех стран, а также усиления роли совместных инициатив в глобальной повестке, сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

В мероприятии приняли участие представители научных организаций, органов госуправления, общественных объединений, парламентарии. Они обсудили подходы по дальнейшему расширению научно-технического сотрудничества трех стран в целях укрепления оси Минск-Москва-Пекин, обеспечения безопасности и устойчивого экономического развития регионов.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам сопряжения усилий Союзного государства, России и Китая в сфере инвестиций, технологий и логистики, а также реализации новых совместных инициатив, в том числе по развитию Северного морского пути, инфраструктурным оператором которого выступает госкорпорация «Росатом».

О проводимой работе по развитию судоходства по Северному морскому пути и созданию необходимой инфраструктуры рассказал директор Департамента развития Северного морского пути и Арктики госкорпорации «Росатом» Азамат Хочуев. Он остановился на вопросах развития ледокольного флота и принимаемых мерах по обеспечению безопасной навигации по арктическому маршруту в условиях возросшего грузопотока.

«Северный морской путь – один из последних новых глобальных маршрутов. Его развитие – это реальность, формирующая контуры транспортной инфраструктуры Евразии. Транспортный потенциал СМП вместе с богатейшими ресурсами Арктической зоны России создают экономически эффективную базу для развития долгосрочного сотрудничества с иностранными партнерами», - подчеркнул Азамат Хочуев.

В свою очередь заведующий кафедрой комплексного изучения развития КНР ФМО БГУ, профессор Руслан Есин отметил заинтересованность белорусской стороны в изучении совместно с российскими и китайскими партнерами потенциала Северного морского пути. С этой целью продолжается обсуждение возможности организации совместной трехсторонней научно-исследовательской арктической экспедиции. «Нам это важно и для того, чтобы белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов вдоль Северного морского пути», – сказал он.

Для справки

Северный морской путь (СМП) – это кратчайший судоходный маршрут, пролегающий по Северному Ледовитому океану вдоль арктического побережья России, соединяющий Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Это исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность Северного морского пути составляет около 5600 км. На трассе СМП в арктической зоне Российской Федерации на сегодняшний день расположено шесть крупных морских портов: Сабетта, Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек. Арктика сокращает путь из Азии до большинства портов Европы, в сравнении с традиционными южными маршрутами.

Северный морской путь обладает большим потенциалом для многогранного сотрудничества в различных областях: от расширения грузопотока и развития инфраструктуры до научного сотрудничества в области экологии и экологически устойчивого арктического судоходства.

В последние годы маршрут динамично развивается: объем грузопотока по СМП стабильно превышает 37 млн тонн последние два года. Отмечается растущий интерес к международному транзиту по СМП: за летне-осеннюю навигацию 2025 года по трассе прошло 400 тыс. тонн контейнерных грузов – в 2,3 раза больше, чем в 2024 году (176 тыс. тонн).

В 2018 году Правительство РФ наделило «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути (СМП). Корпорация курирует федеральный проект «Развитие Большого Северного морского пути», а также участвует в реализации плана развития Северного морского пути до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Для решения поставленных задач первостепенное значение имеет повышение объема перевозок по СМП. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия «Росатома» принимают активное участие в этой работе.

Филиал Российского государственного социального университета в Минске осуществляет подготовку кадров для социально-трудовой сферы. Деятельность филиала также направлена на формирование и развитие единого образовательного пространства России и Беларуси. На его базе проводятся круглые столы и семинары по вопросам российско-белорусского сотрудничества.