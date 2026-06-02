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СПОРТ, СТАТИСТИКА, ТЕХНИКА. БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ПОДПИСАЛИ 5 ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ МЕЖПРАВКОМИССИИ


10:40 03.06.2026

МИНСК, 3 июня /ЭКОПРЕСС/. Беларусь и Азербайджан подписали пять документов по итогам Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Правительства.

После проведения заседания был подписан протокол заседания Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его подписали Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич и Заместитель Премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов.

Подписана также Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана на 2026-2030 годы.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Национальным статистическим комитетом Беларуси и Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Подписи поставили руководители статистических служб. Председатель Белстата Инна Медведева отметила, что меморандум станет прочной основой для реализации совместных проектов, обмена опытом и будет способствовать дальнейшему развитию статистических систем Беларуси и Азербайджана.

Кроме того, подписана Программа сотрудничества (дорожная карта) в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на 2026-2027 годы.

Также подписан контракт между ООО "Пожснаб" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" на поставку общетранспортной автомобильной техники в количестве 11 единиц и поставку пожарных автоцистерн в количестве 10 единиц.
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