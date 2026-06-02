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БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ


10:21 03.06.2026

Беларусь и Азербайджан обсудили развитие торгово-экономических отношений во время Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Правительства.

Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич выразила слова искренней благодарности представителям белорусской и азербайджанской сторон за огромную работу, которую они проделывают по своим направлениям для расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран. "Мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам", - сказала вице-премьер.

В свою очередь Заместитель Премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов отметил, что межгосударственные отношения двух стран характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений.

По его словам, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, созданная по воле обоих Президентов, призвана как играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия на правительственном уровне, так и давать необходимый импульс для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. "Важнейшее место в повестке азербайджано-белорусских отношений, естественно, занимает экономическое сотрудничество. Несмотря на сложные процессы, происходящие в мировой экономике, нашим странам удается сохранять положительную динамику взаимной торговли и даже расширять направления делового взаимодействия. Об этом свидетельствует положительная динамика товарооборота в первые четыре месяца этого года. В то же время полагаем, что есть пути к дальнейшему расширению товарооборота и диверсификации структуры взаимной торговли", - сказал вице-премьер.

В рамках визита стороны обсудили возможности использования для продвижения азербайджанской продукции на белорусский рынок широкой дилерской сети белорусских предприятий, а также деятельность Торгового дома Азербайджана в Беларуси.

Самир Шарифов добавил, что инвестиционное взаимодействие между предприятиями двух стран, инициирование и последующая реализация совместных проектов являются очень мощным фактором, который способствует взаимной торговле. "Проводящийся на полях 16-го заседания Межправительственной комиссии Белорусско-Азербайджанский бизнес-форум является весьма ценной площадкой для взаимного ознакомления деловых кругов двух стран с инвестиционными и экспортными возможностями Азербайджана и Беларуси", - сказал он.

В Минске проходит 16-е заседание Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В фокусе внимания производственная кооперация, межрегиональное сотрудничество и гуманитарная сфера.
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