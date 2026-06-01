Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с Заместителем Премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым, в рамках которой обозначил перспективы сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Правительства.

Александр Турчин отметил, что об эффективности работы Межправительственной комиссии двух стран можно судить по тому факту, что любые вопросы, которые возникают, всегда решаются на уровне комиссии.

"Беларусь и Азербайджан, ни для кого не секрет, исторически связывают очень тесные отношения. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. Такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам - Президентам наших стран уважаемым Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и Александру Григорьевичу Лукашенко. Поэтому задача Правительств наших стран - обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть", - подчеркнул Премьер-министр.

Александр Турчин добавил, что все проекты, которые были намечены и обсуждались, в той или иной степени реализуются. "То, что мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем (во время визита правительственной делегации в Азербайджан в мае 2025 года. - Прим.) - его позиция по углублению нашего взаимодействия путем создания совместных предприятий на территории Азербайджана - конечно, дает свой эффект. Поэтому можно отметить и лифтостроение, и машиностроение. И, конечно, отдельные слова благодарности Президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение", - отметил Глава Правительства.

Александр Турчин добавил, что делегацию Азербайджана ожидает очень насыщенная программа, в том числе посещение выставки "БЕЛАГРО". "Поэтому я думаю, что в результате нашего интенсивного взаимодействия будут рождаться и новые проекты, и новые точки соприкосновения", - сказал Премьер-министр.