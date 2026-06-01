ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ПРОМКООПЕРАЦИЯ, НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. ТУРЧИН ОБОЗНАЧИЛ ТОЧКИ РОСТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ


16:05 02.06.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с Заместителем Премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым, в рамках которой обозначил перспективы сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Правительства.

Александр Турчин отметил, что об эффективности работы Межправительственной комиссии двух стран можно судить по тому факту, что любые вопросы, которые возникают, всегда решаются на уровне комиссии.

"Беларусь и Азербайджан, ни для кого не секрет, исторически связывают очень тесные отношения. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. Такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам - Президентам наших стран уважаемым Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и Александру Григорьевичу Лукашенко. Поэтому задача Правительств наших стран - обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть", - подчеркнул Премьер-министр.

Александр Турчин добавил, что все проекты, которые были намечены и обсуждались, в той или иной степени реализуются. "То, что мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем (во время визита правительственной делегации в Азербайджан в мае 2025 года. - Прим.) - его позиция по углублению нашего взаимодействия путем создания совместных предприятий на территории Азербайджана - конечно, дает свой эффект. Поэтому можно отметить и лифтостроение, и машиностроение. И, конечно, отдельные слова благодарности Президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение", - отметил Глава Правительства.

Александр Турчин добавил, что делегацию Азербайджана ожидает очень насыщенная программа, в том числе посещение выставки "БЕЛАГРО". "Поэтому я думаю, что в результате нашего интенсивного взаимодействия будут рождаться и новые проекты, и новые точки соприкосновения", - сказал Премьер-министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее