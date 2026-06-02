Тульская торгово-промышленная палата официально стала брокером Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, соответствующий сертификат был вручен руководителю данной организации Андрею Шестакову по завершении семинара «Биржевое сотрудничество как инструмент продвижения для Тульских производителей», который состоялся 1 июня в Туле в рамках выставки «Тульское качество — 2026».

«Брокерство — это качественно новый этап в развитии сотрудничества между Тульской торгово-промышленной палатой и Белорусской универсальной товарной биржей. Теперь, помимо информационной поддержки и проведения совместных мероприятий, мы сможем непосредственным образом влиять на биржевой товарооборот Беларуси и Тульской области, помогая тульским компаниям заключать сделки на белорусской электронной платформе. Как президент ТПП могу с уверенностью сказать, что тульскому бизнесу очень интересен рынок Республики Беларусь, а биржевой механизм позволит конвертировать этот интерес в реальные импортные и экспортные контракты», — подчеркнул Андрей Шестаков.

В свою очередь ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Константин Чапковский, выступивший на семинаре с презентацией возможностей биржи, отметил значимость роли брокеров в популяризации инструментов биржевой торговли и выразил надежду, что присвоение Тульской ТПП статуса профучастника придаст дополнительный импульс взаимодействию между Беларусью и этим регионом России в биржевой сфере.

«Сегодня на бирже аккредитованы брокеры из 12 стран, включая 7 из Российской Федерации. Все они — наши надежные партнеры, благодаря которым обеспечивается постоянный приток новых участников биржевых торгов и рост суммы биржевых сделок. Надеюсь, что при содействии Тульской ТПП мы сможем расширить пул клиентов из Тульской области и диверсифицировать структуру биржевого товарооборота», — считает Константин Чапковский.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 57 субъектов хозяйствования Тульской области. По итогам января-мая 2026 г. сумма заключенных ими биржевых сделок выросла более чем в 5 раз в годовом исчислении. В Беларусь через биржу поставлялись запчасти для электроприборов, насосное оборудование и передельный чугун, тогда как тульские компании приобретали на биржевых торгах кормовые добавки белорусского производства.