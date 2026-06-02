02.06.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ


13:45 02.06.2026

По результатам двусторонней встречи руководителей Госстандарта Беларуси и Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана было подписано соглашение о сотрудничестве в данной сфере на 2026 – 2030 гг.

Его заключили БелГИМ и Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (КазСтандарт)Подписи под документом поставили с белорусской стороны председатель Госстандарта Елена Моргунова, с казахстанской - генеральный директор КазСтандарта Малик Саулебай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, соглашение предусматривает участие сторон в разработке и реализации программ по созданию национальных и рабочих эталонов, проведении их сличений и калибровки.

Предусмотрено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию современного и высокоточного измерительного оборудования, а также формированию современных методов измерений, что будет способствовать совершенствованию техники измерений и эталонных средств.

Важное направление – разработка межгосударственных документов с целью гармонизации национальных законодательств в этой области, согласование позиций на площадках международных метрологических организаций.

В рамках партнерства специалисты будут обмениваться информацией, проводить совместные совещания, семинары и научно-технические советы. Для освоения передового опыта по обеспечению единства измерений предусмотрена организация обучения кадров и взаимные стажировки.
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
