По результатам двусторонней встречи руководителей Госстандарта Беларуси и Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана было подписано соглашение о сотрудничестве в данной сфере на 2026 – 2030 гг.

Его заключили БелГИМ и Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (КазСтандарт)Подписи под документом поставили с белорусской стороны председатель Госстандарта Елена Моргунова, с казахстанской - генеральный директор КазСтандарта Малик Саулебай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, соглашение предусматривает участие сторон в разработке и реализации программ по созданию национальных и рабочих эталонов, проведении их сличений и калибровки.

Предусмотрено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию современного и высокоточного измерительного оборудования, а также формированию современных методов измерений, что будет способствовать совершенствованию техники измерений и эталонных средств.

Важное направление – разработка межгосударственных документов с целью гармонизации национальных законодательств в этой области, согласование позиций на площадках международных метрологических организаций.

В рамках партнерства специалисты будут обмениваться информацией, проводить совместные совещания, семинары и научно-технические советы. Для освоения передового опыта по обеспечению единства измерений предусмотрена организация обучения кадров и взаимные стажировки.