|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
13:45 02.06.2026
По результатам двусторонней встречи руководителей Госстандарта Беларуси и Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана было подписано соглашение о сотрудничестве в данной сфере на 2026 – 2030 гг.
Его заключили БелГИМ и Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (КазСтандарт)Подписи под документом поставили с белорусской стороны председатель Госстандарта Елена Моргунова, с казахстанской - генеральный директор КазСтандарта Малик Саулебай.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, соглашение предусматривает участие сторон в разработке и реализации программ по созданию национальных и рабочих эталонов, проведении их сличений и калибровки.
Предусмотрено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию современного и высокоточного измерительного оборудования, а также формированию современных методов измерений, что будет способствовать совершенствованию техники измерений и эталонных средств.
Важное направление – разработка межгосударственных документов с целью гармонизации национальных законодательств в этой области, согласование позиций на площадках международных метрологических организаций.
В рамках партнерства специалисты будут обмениваться информацией, проводить совместные совещания, семинары и научно-технические советы. Для освоения передового опыта по обеспечению единства измерений предусмотрена организация обучения кадров и взаимные стажировки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
Курсы в банках
на 02.06.2026
Конвертация в банках
на 02.06.2026