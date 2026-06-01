БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ АКТИВИЗИРОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО


12:39 02.06.2026

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Павел Утюпин 1 июня 2026 г встретился с заместителем министра иностранных дел Грузии Александром Хвтисиашвили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-грузинских отношений, включая развитие экономических связей и политического диалога, а также налаживание сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Собеседники уделили особое внимание вопросам выполнения договоренностей, достигнутых в ходе заседания Межправительственной Грузинско-Белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству в марте текущего года, и интенсификации контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении дружественных связей и дальнейшем развитии конструктивного диалога.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее
