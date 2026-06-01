Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Павел Утюпин 1 июня 2026 г встретился с заместителем министра иностранных дел Грузии Александром Хвтисиашвили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-грузинских отношений, включая развитие экономических связей и политического диалога, а также налаживание сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Собеседники уделили особое внимание вопросам выполнения договоренностей, достигнутых в ходе заседания Межправительственной Грузинско-Белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству в марте текущего года, и интенсификации контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении дружественных связей и дальнейшем развитии конструктивного диалога.