Беларусь и Грузия рассмотрели перспективы партнерства. Речь об этом шла во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили, сообщает пресс-служба белорусского Правительства.

Юрий Шулейко отметил, что стороны уже наметили определенные шаги для дальнейшего сотрудничества. Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже торгуют: белорусы пробуют грузинское вино и фрукты, а грузинский бизнес поставляет в республику продовольствие и ряд материалов, используемых в производственном цикле.

Беларусь, в свою очередь, предлагает технику для обработки земли и готова развивать различные направления, добавил Заместителя Премьер-министра. Приоритетными вице-премьер назвал продовольствие и биоматериалы.

Юрий Шулейко выразил надежду на то, что грузинская сторона обратит внимание на белорусскую технику, в том числе на ту, что которая в большом ассортименте будет экспонироваться в рамках выставки "БЕЛАГРО-2026". Вице-премьер добавил, что масштаб выставки превысил уровень прошлого года и на новой площадке в Минском международном выставочном центре есть все возможности для обсуждения текущих вопросов.

Давид Сонгулашвили обратил внимание на то, что торговля является одним из приоритетных направлений сотрудничества двух стран. Он выразил готовность обсудить пути более активной поддержки торговли между двумя странами. Министр добавил, что импорт из Грузии и экспорт имеют большой потенциал, который можно использовать для взаимной поддержки. По его мнению, такое сотрудничество укрепит отношения между странами и сделает их еще более прочными.