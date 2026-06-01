Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, БИОМАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА. БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСТВА


09:50 02.06.2026

Беларусь и Грузия рассмотрели перспективы партнерства. Речь об этом шла во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили, сообщает пресс-служба белорусского Правительства.

Юрий Шулейко отметил, что стороны уже наметили определенные шаги для дальнейшего сотрудничества. Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже торгуют: белорусы пробуют грузинское вино и фрукты, а грузинский бизнес поставляет в республику продовольствие и ряд материалов, используемых в производственном цикле.

Беларусь, в свою очередь, предлагает технику для обработки земли и готова развивать различные направления, добавил Заместителя Премьер-министра. Приоритетными вице-премьер назвал продовольствие и биоматериалы.

Юрий Шулейко выразил надежду на то, что грузинская сторона обратит внимание на белорусскую технику, в том числе на ту, что которая в большом ассортименте будет экспонироваться в рамках выставки "БЕЛАГРО-2026". Вице-премьер добавил, что масштаб выставки превысил уровень прошлого года и на новой площадке в Минском международном выставочном центре есть все возможности для обсуждения текущих вопросов.

Давид Сонгулашвили обратил внимание на то, что торговля является одним из приоритетных направлений сотрудничества двух стран. Он выразил готовность обсудить пути более активной поддержки торговли между двумя странами. Министр добавил, что импорт из Грузии и экспорт имеют большой потенциал, который можно использовать для взаимной поддержки. По его мнению, такое сотрудничество укрепит отношения между странами и сделает их еще более прочными.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.2900
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.7550 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1670
EUR/RUB 87.0500 88.4000
USD/RUB 74.5000 75.3500
подробнее