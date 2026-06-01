Беларусь и Приморский край наметили направления дальнейшего сотрудничества. Об этом шла речь на встрече Заместителя Премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с Губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко

Как сообщает пресс-служба Правительства, на повестке - ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества, динамика взаимного товарооборота и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Юрий Шулейко отметил динамичное развитие двусторонних отношений Беларуси и Приморского края. Поставлены определенные цели и задачи для развития торгово-экономического взаимодействия. Вице-премьер добавил, что очень успешные результаты были достигнуты в 2024 году. "Сейчас снова нарастает торгово-экономическое взаимодействие. Мы имеем обоюдный интерес и взаимопонимание. Приморский край показывает пример того, как можно дружить с Беларусью, что можно найти полезного", - сказал Юрий Шулейко.

Стороны отметили успешность проведения в октябре 2025 года Дней Республики Беларусь в Приморском крае и значимость открытия в их рамках первого на Дальнем Востоке центра демонстрации, продаж и обслуживания белорусской техники.

В числе перспективных направлений взаимодействия с Приморским краем вице-премьер назвал машиностроение, поставки сельскохозяйственной, коммунальной техники, автобусов. Есть интерес к белорусской карьерной, дорожно-строительной технике, лифтовому оборудованию. Особое внимание уделяется гуманитарной и культурной сферам, медицине, образованию. Образцово-показательным Юрий Шулейко назвал сотрудничество в сфере сельского хозяйства. В планах - расширение взаимодействия в агропромышленной сфере и наращивание взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

"Сегодня есть выстроенная, четкая система взаимоотношений наших экономик", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Олег Кожемяко добавил, что в планах - расширение товарооборота с Беларусью, культурного, спортивного взаимодействия. По его словам, белорусская продукция популярна и востребована в Приморском крае. "Товарооборот за первый квартал значительно вырос как в импорте, так и в экспорте", - обозначил он.

Как ожидается, завтра Губернатор примет участие в церемонии официального открытия выставки "БЕЛАГРО-2026", ознакомится с представленными на выставке современными достижениями в области сельского хозяйства. Программой визита также предусмотрены встреча в Белорусском государственном технологическом университете со студентами из Приморского края и проведение очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Приморского края.