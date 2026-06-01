01.06.2026   
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСЬ И КНДР НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


16:29 01.06.2026

Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко провел встречу с Министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Чжон Хо.

В переговорах также приняли участие представители отраслевых органов государственного управления двух стран.

Как сообщает пресс-служба Правительства, рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2026 года официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Отмечена готовность сторон работать над расширением объема и спектра двустороннего взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, по вопросам здравоохранения и иным направлениям сотрудничества.

Юрий Шулейко подчеркнул открытость нашей страны к любым инициативам корейской стороны, которые рассматриваются и реализуются исходя из реальных возможностей и международных обязательств двух государств.

При этом отмечена важность нынешнего визита корейской делегации и ее участия в мероприятиях международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2026" для более полного ознакомления с экономическим потенциалом нашей страны.

Стороны выразили готовность ускорить подготовку к проведению четвертого заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Беларусь и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики, а также к обмену визитами отраслевых делегаций.

В заключение встречи Заместитель Премьер-министра Беларуси передал наилучшие пожелания своему коллеге, сопредседателю корейской части Совместной комиссии Первому заместителю Председателя Кабинета Министров КНДР Ким Док Хуну.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
подробнее