Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко провел встречу с Министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Чжон Хо.

В переговорах также приняли участие представители отраслевых органов государственного управления двух стран.

Как сообщает пресс-служба Правительства, рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2026 года официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Отмечена готовность сторон работать над расширением объема и спектра двустороннего взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, по вопросам здравоохранения и иным направлениям сотрудничества.

Юрий Шулейко подчеркнул открытость нашей страны к любым инициативам корейской стороны, которые рассматриваются и реализуются исходя из реальных возможностей и международных обязательств двух государств.

При этом отмечена важность нынешнего визита корейской делегации и ее участия в мероприятиях международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2026" для более полного ознакомления с экономическим потенциалом нашей страны.

Стороны выразили готовность ускорить подготовку к проведению четвертого заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Беларусь и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики, а также к обмену визитами отраслевых делегаций.

В заключение встречи Заместитель Премьер-министра Беларуси передал наилучшие пожелания своему коллеге, сопредседателю корейской части Совместной комиссии Первому заместителю Председателя Кабинета Министров КНДР Ким Док Хуну.