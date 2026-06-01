Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КНДР НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
16:29 01.06.2026
Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко провел встречу с Министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Чжон Хо.
В переговорах также приняли участие представители отраслевых органов государственного управления двух стран.
Как сообщает пресс-служба Правительства, рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2026 года официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Отмечена готовность сторон работать над расширением объема и спектра двустороннего взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, по вопросам здравоохранения и иным направлениям сотрудничества.
Юрий Шулейко подчеркнул открытость нашей страны к любым инициативам корейской стороны, которые рассматриваются и реализуются исходя из реальных возможностей и международных обязательств двух государств.
При этом отмечена важность нынешнего визита корейской делегации и ее участия в мероприятиях международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2026" для более полного ознакомления с экономическим потенциалом нашей страны.
Стороны выразили готовность ускорить подготовку к проведению четвертого заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Беларусь и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики, а также к обмену визитами отраслевых делегаций.
В заключение встречи Заместитель Премьер-министра Беларуси передал наилучшие пожелания своему коллеге, сопредседателю корейской части Совместной комиссии Первому заместителю Председателя Кабинета Министров КНДР Ким Док Хуну.
